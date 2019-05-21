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 Жертвами атаки боевиков в Индии стали 11 человек, в том числе депутат и его сын

Жертвами атаки боевиков в Индии стали 11 человек, в том числе депутат и его сын
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 Жертвами атаки боевиков в Индии стали 11 человек, в том числе депутат и его сын

Жертвами атаки боевиков в Индии стали 11 человек, в том числе депутат и его сын
17:43   21 Мая 2019
Весь мир

Жертвами атаки боевиков в Индии стали 11 человек, в том числе депутат и его сын

Жертвами атаки боевиков в Индии стали 11 человек, в том числе депутат и его сын

Более десяти человек погибли в индийском штате Аруначал-Прадеш на северо-востоке страны в результате нападения вооруженных боевиков на конвой депутат местного парламента.

Как сообщает во вторник телеканал NDTV, депутат с сыном возвращались в родной регион из соседнего Ассама, и, когда они находились в Богалани, их конвой попал в вооруженную засаду. В результате атаки, за которой, по предварительным данным может стоять одна из сепаратистских группировок, орудующих на границе страны, погибли 11 человек, в том числе и депутат с сыном.

Выжить, как отмечают журналисты, удалось лишь двум людям, сопровождавшим депутата в поездке, оба они получили тяжелые ранения. В настоящее время за жизнь раненых борются врачи одной из местных больниц.

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Автор: Александр Люблинский
#жертвы #боевики #нападение #индия #депутат

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