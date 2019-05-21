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17:17   21 Мая 2019
Ближнее зарубежье

Кучма дал совет Зеленскому меньше говорить и больше делать

Кучма дал совет Зеленскому меньше говорить и больше делать

Бывший президент Украины посоветовал новому главе украинского государства Владимиру Зеленскому меньше говорить и больше делать. Он выразил уверенность, что под руководством Зеленского будет создана профессиональная команда. 

Об этом сообщает телеканал «112 Украина» во вторник, 21 мая. Кучма считает, что будет хорошо, если новый президент не станет «мастером на все руки», в отличие от своего предшественника Петра Порошенко.

«Самое главное — чтобы они (команда Зеленского) видели и выполняли те вещи, которые обещали. Ведь пять лет назад нам тоже обещали — очень и очень много», — отметил экс-глава.

По словам Кучмы, сейчас все проблемы войны и мира сосредоточены в руках российского лидера Владимира Путина, поэтому никакие контрпредложения по улучшению двусторонних отношений не помогут. Второй президент Украины также пожелал Зеленскому успехов.

Кучма занимал пост главы государства в течение двух сроков в 1994-2005 годах, до этого был премьер-министром страны. С июня 2014 Кучма — представитель Украины в контактной группе по урегулированию конфликта на Юго-Востоке страны.

Напомним, Зеленский официально вступил в должность украинского президента накануне, 20 мая. На инаугурации он объявил о роспуске Верховной Рады, потребовал от депутатов отставки кабмина, а также отмены депутатской неприкосновенности.

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Автор: Арсений Аскольский
#украина #кучма #зеленский

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