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17:06   21 Мая 2019
Россия

Службу занятости переименуют в кадровый центр «Работа России»

Службу занятости переименуют в кадровый центр «Работа России»

Заместитель главы Федеральной службы по труду и занятости Денис Васильев рассказал о переводе всех российских служб занятости на новые стандарты работы, а также о переименовании организации в кадровый центр «Работа России».

По словам Васильева, данный проект планируется реализовать до 2024 года.

При этом пресс-служба Роструда уточнила, что уже в текущем 2019 году в 16 российских регионах заработают в новом формате – оставшиеся без работы граждане смогут получить личного консультанта, который учтет не только их квалификацию, но и приобретенные навыки и текущие интересы соискателя. Кроме того, службы занятости начнут работать по принципу одного окна, когда сразу несколько разных вопросов, связанных с поиском работы, можно будет решить сразу в одном месте.

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Автор: Александр Люблинский
#роструд #слузбазанятости #работароссии

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