Депутат Синельщиков попробует убедить Госдуму, что актеров нельзя снимать без разрешения

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству не поддержал законопроект о запрете СМИ и интернет-блогерам писать о частной жизни публичных персон, если они на то не давали разрешения. Но автор документа - первый замглавы комитета, заслуженный юрист РФ Юрий Синельщиков (КПРФ) вовсе не расстроен и сдаваться не собирается.

«Сдаваться? Как же можно? Такого не делают депутаты, — со смехом сказал Синельщиков «Политике Сегодня». — Выходим на первое чтение, теперь будем пытаться каждого депутата на пленарном заседании убедить, что такой закон необходим нам. Я убежден, что это необходимо».

В предложенном законопроекте депутат Синельщиков предлагает исключить из Гражданского кодекса РФ понятия «публичный интерес» и «общедоступность», позволяющие СМИ, например, распространять информацию о месте пребывания или проживания известных людей. По мнению депутата, все издания должны согласовывать со звездами публикации о них. А «желтой прессе» — не место. Впрочем, он признал, что в формулировках законопроекта есть неточности.

«В тексте проблемы-то есть. И комитет тоже, кстати, сказал, что проблемы есть. Так что в этом виде, наверное, не следует торопиться с принятием моего закона,» — самокритичен Синельщиков.

Однако решение комитета носит рекомендательный характер и проект документа все равно поступит на первое чтение. Его автор рассчитывает, что это произойдет в июне.

Ранее правительство дало отрицательный отзыв на законопроект Синельщикова, подчеркнув, что «такой запрет противоречил бы конституционным нормам о свободе слова и массовой информации».

«Баланс между этими конституционными нормами и правилами о защите частной жизни в отечественном правопорядке давно установлен <…> Каждый здравомыслящий человек осознает необходимость максимально осторожного обращения с информацией о себе, о своей семье, о своем образе жизни и пр. Единожды попав в сеть «Интернет», такая информация не исчезает никогда, и законом предусмотрена лишь возможность попросить оператора поисковой системы не перенаправлять пользователей по их запросу к месту размещения информации. Однако и это не отменяет право любого журналиста или любого иного лица найти данную информацию непосредственно в месте ее размещения и опубликовать ее заново», — говорится в экспертном заключении правительства.

В российском шоу-бизнесе уже были прецеденты, когда звезды через суд пытались отстоять право на неприкосновенность частной жизни и права на охрану изображения. В 2016 году народный артист РФ Сергей Безруков подал иск о защите чести и достоинства к «Экспресс-газете». Поводом для обращения стала статья о разводе актера с Ириной Ливановой и публикация их фото. Безруков требовал три миллиона рублей в качестве моральной компенсации за вторжение в его личную жизнь и два миллиона за незаконное использование фото. Суд удовлетворил требования актера частично. Это решение Безруков попытался обжаловать в Конституционном суде РФ. Но в марте 2019 года КС РФ отклонил жалобу актера.