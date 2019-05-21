Вселенной «Игры престолов» предрекли судьбу СССР

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В минувший понедельник североамериканский телеканал HBO показал заключительную серию восьмого и финального сезона фентезийного сериала «Игра престолов». Стартовавшая в апреле 2011 года лента, снятая по мотивам романов Джорджа Мартина «Песнь огня и льда», вошла в Книгу рекордов Гиннесса по нескольким номинациям: как шоу, которое показывали одновременно сразу в 173 странах (sic) и как самый скачиваемый в интернете сериал.

Заключительная серия собрала аудиторию 19 миллионов человек только в США и претендует на абсолютный рекорд в истории телевидения. Об этом говорят данные исследовательской компании Nielson. В России эксклюзивное право на трансляцию сериала приобрел сервис «Амедиатека».

Гендиректор компании Денис Горшков в интервью 2017 года оценивал легальную аудиторию детища HBO в 4-5 миллионов человек. Несмотря на феноменальную популярность сериала в России и его доступность, в том числе благодаря пиратским сервисам, большинство опрошенных корреспондентом «ПС» российских деятелей искусств и политиков, увы, «Игру престолов» не смотрели.

В их числе заслуженный режиссер и коммунист Владимир Бортко. Он сообщил «Политике Сегодня», что ограничен во времени, а вымышленной истории о борьбе за железный трон предпочитает реальные политические баталии.

«Я баллотируюсь в губернаторы Санкт-Петербурга. Мне это гораздо интереснее. Времени ни на что нет», - был лаконичен претендент на губернаторское кресло в Северной Столице.

Попутчик Бортко в путешествии по творческой стезе, не менее заслуженный режиссер Андрей Кончаловский признался, что не разделят восторга миллионов от драматизма переплетений судеб в Семи Королевствах. «На это» президент киноакадемии «Ника» тоже пожалел тратить свое время.

«Меня не интересует массовая культура», - не взялся оценивать кинофеномен Кончаловский.

Как и представители Домов «старой гвардии» председатель Молодежного парламента при Госдуме Мария Воропаева просмотру сериала предпочла более важные для себя занятия.

«Я не могу сказать, что мне не интересно, я больше дорожу своим временем», - сказала она.

А вот Мастер над культурой в Российской Федерации Владимир Мединский время для просмотра сериала нашел. Глава Минкульта признавался журналистам, что «Игру Престолов» смотрит из профессионального интереса, высоко оценивал мастерство сценаристов и прочил мировой успех российским многосерийным фильмам через четыре-пять лет при условии эффективной борьбы с пиратством.

«Нужно почаще пускать молодых людей, чтобы они снимали сериалы о том, что сегодня происходит в жизни. — поделилась мнением о перспективах импортозамещения Воропаева. — Не снимать все сериалы по одной линейке, производство которых пользуется господдержкой. У нас очень много талантливой молодежи, которая бьется в стену, а ничего не происходит».

Главная причина безысходности молодых талантов в России — непреодолимый заградительный порог в конкурсах на субсидии от государства, полагает собеседница «ПС». Плата за вход — неподъемные для молодых продюсеров и режиссеров три миллиона рублей. У большинства из них нет депозитов в «Железном банке Браавоса», впрочем именно такого эпитета госпожа Воропаева не произносила.

«Вот и остаются все идеи наших ребят на полках», - сетует Воропаева.

Статс-секретарь Федеральной палаты адвокатов РФ, в прошлом член Совфеда, адвокат Учителя Константин Добрынин, в отличие от коллег, сериал посмотрел и отчасти согласен с Мединским в том, что российское кино ждет мировой успех, если создатели будут черпать вдохновение в богатых литературных источниках. Например, в трилогии Василия Яна «Чингисхан. Батый. К "последнему морю"».

«Это отличная литературная основа для хорошей экранизации, где нет однозначных персонажей, где все герои нарисованы полутонами, как это и обстоит в реальной жизни», - посоветовал Добрынин.

Что касается задавшей высокую планку качества «Игры престолов», то финал сериала может послужить примером «правильных вещей» для политиков, полагает собеседник агентства. Экранизацию кульминации многолетней битвы за Железный трон Добрынин находит удачной, так как считает, что сценаристы уловили суть в хитросплетении сюжетных линий литературного первоисточника. В «жизненном» финале адвокат увидел отсылку и трагическим страницам истории России, когда правители проливали кровь невинных людей во имя всеобщего гипотетического благополучия.

«Никакая благая цель не оправдывает уничтожение людей», - заметил Добрынин, вспомнив крылатое выражение Достоевского о слезинке ребенка.

Предвосхитив совет адвоката, сведущие в политике люди уже нашли сходство между финалом «Игры престолов» и реальной историей людей Востока и Запада. Политолог Евгений Минченко увидел признаки краха СССР в намерении установить демократию в Семи Королевствах после крушения тирании.

«Получилось у них горбачевское Политбюро - власть недалеких людей, ведущая к неизбежному распаду союзного государства», - оценил финал в своем Telegram-канале Минченко.

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