Двум фигурантам дела Абызова продлен арест до 25 июля

Басманный столичный суд продлил арест еще двум фигурантам дела бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова, которому вменяют хищение четырех миллиардов рублей. Об этом сообщает РИА Новости во вторник, 21 мая.

«Суд постановил ходатайство следствия удовлетворить», — огласила решение судья.

Суд оставил в СИЗО до 25 июля заместителя гендиректора «Ру-Ком» Михаила Русакова, а также директора по экономике и финансам новосибирского АО «Ремонтэнергомонтаж и сервис» (РЭМиС) Галину Фрайденберг. Ранее сегодня суд оставил под стражей экс- гендиректора «Ру-Кома» Николая Степанова, председателя совета директоров ООО «Первый строительный фонд» Александра Пелипасова и экс-гендиректора компании «Региональные электрические сети» Сергея Ильичева.

Всем вменяют статьи «Участие в организованном преступном сообществе» и «Мошенничество в особо крупном размере».

По версии следствия, Абызов вместе с другими фигурантами дела похитил четыре миллиарда рублей у ОАО «Сибирская энергетическая компания» и ОАО «Региональные электрические сети». Все денежные средства, не без его участия, были выведены за рубеж. Экс-министр отрицает вину.