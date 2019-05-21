Подмосковье выделит почти два миллиарда рублей на организацию детского отдыха

Губернатор Московской области Андрей Воробьев во вторник, 21 мая, в ходе совещания заявил, что подмосковные власти выделят почти два миллиарда рублей на организацию детского летнего оздоровительного отдыха. По его словам, главы муниципалитетов, где находятся детские лагеря, проведут персональную инспекцию.

«В 2019 году мы выделяем около двух миллиардов рублей на эту программу», — сказал губернатор.

В 2018 году Подмосковье вошло в тройку лидеров по организации детского летнего оздоровительного отдыха, поэтому сейчас местные власти планируют через эту программу задействовать порядка 390 тысяч человек, продолжил Воробьев. Московской области необходимо все сделать на высоком организационном уровне.