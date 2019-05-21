Семь связанных с Дерипаской компаний зарегистрировались в российском офшоре

Семь международных компаний, связанных с российским бизнесменом Олегом Дерипаской, перерегистрированы в специальном административном районе (САР) на острове Октябрьский в Калининградская области.

Как сообщает издание News.ru, речь идет о фирмах «Транс Сегтор Холдингз Лимитед», Фенестрария Консалтантс Лимитед», «Лэнгдэйл Холдингз Лимитед», «Цератозамия Консалтантс Лимит», «Самолюс Инвестментс Лимитед», «Прайм Эмеральд Трейдинг Лимитед», «Распериа Трейдинг Лимитед».

На сайте Минэкономразвития РФ отмечается, что связь фирм с Дерипаской подтвердил руководитель ведомства Максим Орешкин. Таким образом, число международных предприятий в САР выросло до 10 (восемь находятся на острове Октябрьский, два — на острове Русский).

Закон о САР приняли в августе 2018 года. Чтобы международная компания «переехала» в особую зону, ей необходимо инвестировать в России 50 миллионов рублей. Резиденты САР не платят налоги с прибыли от продажи активов и полученных дивидендов. Также на территории районов действуют специальные режимы валютного регулирования.