Путин обсудит с Кабмином социальную поддержку инвалидов 22 мая

Российский лидер Владимир Путин проведет совещание с членами правительства в среду, 22 мая. Президент РФ обсудит меры соцподдержки инвалидов. Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля.

Уточняется, что с докладами по теме выступят глава Минтруда РФ Максим Топилин, министр промышленности и торговли Денис Мантуров и министр науки и высшего образования Михаил Котюков.

По данным пресс-службы, Путин и члены Кабмина также обсудят ряд текущих актуальных вопросов.