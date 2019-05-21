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16:05   21 Мая 2019
Россия

Путин обсудит с Кабмином социальную поддержку инвалидов 22 мая

Путин обсудит с Кабмином социальную поддержку инвалидов 22 мая

Российский лидер Владимир Путин проведет совещание с членами правительства в среду, 22 мая. Президент РФ обсудит меры соцподдержки инвалидов. Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля.

Уточняется, что с докладами по теме выступят глава Минтруда РФ Максим Топилин, министр промышленности и торговли Денис Мантуров и министр науки и высшего образования Михаил Котюков.

По данным пресс-службы, Путин и члены Кабмина также обсудят ряд текущих актуальных вопросов.

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Автор: Арсений Аскольский
#путин #кабмин #инвалидность

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