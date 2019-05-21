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16:03   21 Мая 2019
Россия

Москвичей предупредили о закрытии трех станций метро 25 мая

Москвичей предупредили о закрытии трех станций метро 25 мая

Представители столичного метрополитена предупредили москвичей, что в субботу, 25 мая, закроют три станции Таганско-Краснопресненской линии  — «Лермонтовский проспект», «Жулебино» и «Котельники», чтобы подготовиться к открытию участка Некрасовской линии. Движение поездов по ТКЛ останется только между станциями «Планерная» и «Выхино».

Вблизи временно закрытых станций, а также на станции «Выхино» организуют дежурство инспекторов Центра обеспечения мобильности пассажиров, которые сориентируют и подскажут нужный маршрут. Также москвичам и гостям столицы посоветовали пользоваться бесплатным компенсационным маршрутом автобуса КМ. Три станции Таганско-Краснопресненской линии откроют в 5:30 утра воскресенья, 26 мая. 

«Ограничения необходимы для подготовки к открытию участка новой Некрасовской линии», — объяснили в московском метрополитене. 

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Автор: Анатолий Кубарев
#москва #россия #метро #общество

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