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16:45   21 Мая 2019
Россия

Восемь грузовых вагонов сошли с рельсов в Ульяновской области

Восемь грузовых вагонов сошли с рельсов в Ульяновской области

Об этом во вторник 21 мая сообщает пресс-служба Главного управления регионального МЧС, отмечая, что в результате происшествия никто не пострадал.

«В 13.00 по московскому времени на 793 км железнодорожных путей «Куйбышевской железной дороги» около железнодорожной станции Барыш произошел сход восьми пустых грузовых цистерн. По предварительным данным, пострадавших нет», - говорится в сообщении.

При этом ведомство отмечает, что инцидент не повлиял на график движения пассажирских поездов. В настоящее время на месте опрокидывания цистерн идут восстановительные работы.

О происшествии также сообщил Дмитрий Вавилин министр промышленности и транспорта Ульяновской области. Из его сообщения, опубликованного в социальной сети Facebook, следует, что грузовое и пассажирское сообщение на участке, где с рельсов сошли восемь грузовых вагонов, все же прервано и в настоящее время решается вопрос о возобновлении движения пассажирских поездов.

РИА Новости, приводит данные МЧС РФ, о том, что из-за происшествия было повреждено 30 метров железнодорожного полотна.

 

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Автор: Александр Люблинский
#цистерны #ульяновскаяобласть #грузовыевагоны

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