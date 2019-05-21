Зеленский хочет обсудить с Порошенко освобождение украинцев, отбывающих наказание в РФ

Президент Украины Владимир Зеленский планирует встретиться с уже бывшим лидером страны Петром Порошенко, чтобы обсудить вопрос освобождения украинцев, которые отбывают наказание в России.

На встрече с руководством Рады и лидерами фракций во вторник, 21 мая, «поднимался вопрос освобождения украинцев из российского плена». Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

В итоге Зеленский предложил провести консультации с представителями команды предыдущего главы государства по этому вопросу.

Ранее стало известно, что выборы в Верховную раду пройдут 21 или 28 июля.