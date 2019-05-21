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 Органы опеки призвали проверить домашнее насилие над ребенком в семье Соболь

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Зеленский попросил спикера Рады созвать внеочередное заседание

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15:51   21 Мая 2019
Ближнее зарубежье

Зеленский хочет обсудить с Порошенко освобождение украинцев, отбывающих наказание в РФ

Зеленский хочет обсудить с Порошенко освобождение украинцев, отбывающих наказание в РФ

Президент Украины Владимир Зеленский планирует встретиться с уже бывшим лидером страны Петром Порошенко, чтобы обсудить вопрос освобождения украинцев, которые отбывают наказание в России.

На встрече с руководством Рады и лидерами фракций во вторник, 21 мая, «поднимался вопрос освобождения украинцев из российского плена». Об этом сообщили в пресс-службе главы государства. 

В итоге Зеленский предложил провести консультации с представителями команды предыдущего главы государства по этому вопросу.

Ранее стало известно, что выборы в Верховную раду пройдут 21 или 28 июля.

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Автор: Виктория Разумовская
#порошенко #украина #верховная рада #зеленский

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