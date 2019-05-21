Путин 22 мая выступит в Москве на съезде независимых профсоюзов

Российский президент Владимир Путин собирается в среду 22 мая выступить на съезде независимых профсоюзов России, который проходит в Москве с понедельника.

Как сообщает во вторник РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу Кремля, участие в съезде принимают 698 делегатов из всех регионов России, которые представляют свыше 20 миллионов членов профсоюзных организаций и объединений работодателей, а также руководители международных и иностранных профсоюзных организаций и представители органов госвласти.

Также в Кремле отметили, что на профсоюзном съезде будут обсуждаться вопросы социально-экономического положения в России, достойная зарплата, защита трудящихся, создание новых высокотехнологичных рабочих мест и социальное партнерство.