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15:50   21 Мая 2019
Весь мир

Huawei обходит Google через Россию

Huawei обходит Google через Россию

Представители инвестиционного департамента китайской компании Huawei во вторник, 21 мая, встретились с руководством Сибирского отделения РАН в Академгородке и договорились начертить дорожную карту сотрудничества, передает официальное издание СО РАН «Наука в Сибири».

«Позиция СО РАН — считать Huawei важным стратегическим партнером», — сказал российский академик Михаил Воевода.

Президент департамента корпоративного развития Huawei Эван Бай ответил, что китайская компания не покупает успешные интеллектуальные команды и не забирает их себе. По его словам, 12 сделок, которые Huawei заключила в Европе, направили на инвестирование в действующие высокотехнологичные компании без изменения статуса предприятия. Аналогичный подход представители компании собираются распространить на сотрудничество с российскими научными организациями.

«Разумеется, речь идет о проектах, лежащих в русле интересов Huawei», — добавил Бай.

Huawei обходит Google через Россию

В ходе переговоров стороны договорились построить сотрудничество СО РАН с Huawei по многомерной схеме. Так научные контакты с сибирскими учеными продолжит Европейский исследовательский институт Huawei во главе с профессором Чжоу Хуа, а департамент корпоративного развития китайской компании и европейское подразделение под руководством Леона Вэй займется инвестиционно привлекательными совместными проектами.

Эван Бай отметил, что в других странах Huawei практикует инжиниринговые и трансферные центры, бизнес-инкубаторы и компании spin-off, которые выделяются из базовой организации, например, университета или академического института.

«Так мы работаем с партнерами из США, Канады, Франции и Великобритании, включая Оксфорд и Кембридж», — объяснил президент департамента корпоративного развития Huawei.

Huawei обходит Google через Россию

Корпорация Google отказалась сотрудничать с Huawei в связи с указом американского лидера Дональда Трампа о запрете использовать оборудование китайской компании. Вашингтон обвинил Huawei в сборе информации о пользователях в пользу официального Пекина. Представители китайской компании в понедельник, 20 мая, заявили, что Huawei поддержит работу проданных ранее смартфонов и телекоммуникационного оборудования, несмотря на отказ Google продолжить сотрудничество.

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Автор: Анатолий Кубарев
#google #ран #huawei

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