Американские истребители сопроводили российские Ту-95МС при полете над Арктикой

Четыре российских стратегических ракетоносца Ту-95МС провели плановый полет во вторник, 21 мая, над акваториями Чукотского, Берингова и Охотского морей. На некоторых этапах маршрута их сопровождали американские истребители F-22. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

В общей сложности полет российских самолетов длился более 12 часов.

Экипажи Дальней авиации регулярно выполняют полеты над нейтральными водами Арктики, Атлантики, Черного моря и Тихого океана. В российском оборонном ведомстве отмечали, что все полеты выполняются строго в соответствии с международными правилами. Летчики не нарушают границ третьих государств.