Нагрубившего журналистам казахстанского вице-министра назначили членом ЕЭК

Бывшего вице-министра национальной экономики Казахстана Серика Жумангарина, который ранее подал в отставку после некорректного ответа журналистам на просьбу о комментарии, во вторник, 21 мая, избрали членом коллегии Евразийской экономической комиссии, передает пресс-служба ведомства.

Казахстанские СМИ в феврале обнародовали видеозапись на которой Жумангарин в ответ на просьбу журналистов прокомментировать ситуацию с тарифами попросил «не бесить» его​​​. Позже пресс-служба министерства национальной экономики Казахстана распространила извинения Жумангарина, в которых государственный служащий признался, что «довольно резко высказался в адрес журналистов». В апреле его освободили от занимаемой должности.