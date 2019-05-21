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15:13   21 Мая 2019
Ближнее зарубежье

Нагрубившего журналистам казахстанского вице-министра назначили членом ЕЭК

Нагрубившего журналистам казахстанского вице-министра назначили членом ЕЭК

Бывшего вице-министра национальной экономики Казахстана Серика Жумангарина, который ранее подал в отставку после некорректного ответа журналистам на просьбу о комментарии, во вторник, 21 мая, избрали членом коллегии Евразийской экономической комиссии, передает пресс-служба ведомства.

Казахстанские СМИ в феврале обнародовали видеозапись на которой Жумангарин в ответ на просьбу журналистов прокомментировать ситуацию с тарифами попросил «не бесить» его​​​. Позже пресс-служба министерства национальной экономики Казахстана распространила извинения Жумангарина, в которых государственный служащий признался, что «довольно резко высказался в адрес журналистов». В апреле его освободили от занимаемой должности.

«Решением Высшего Евразийского экономического совета Серика Жумангарина назначили членом коллегии ЕЭК от Казахстана и включили в персональный состав», — сообщили в министерстве. 

 

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Автор: Анатолий Кубарев
#видео #казахстан #еэк #жумангарин

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