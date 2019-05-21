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15:42   21 Мая 2019
Весь мир

Боевики «Хурас Ад-Дин» воюют в Сирии с Россией по приказу Запада, уверен эксперт

Боевики «Хурас Ад-Дин» воюют в Сирии с Россией по приказу Запада, уверен эксперт

ВКС России ликвидировали установку реактивной системы залпового огня (РСЗО) джихадистов накануне, 20 мая. Ранее боевики пытались в очередной раз атаковать российский аэродром «Хмеймим», сообщили в Минобороны РФ.

Огневая позиция, с которой велся обстрел, обнаружена в районе города Кафр-Набаль к юго-западу от Идлиба. По данным источников Федерального агентства новостей в спецслужбах САР, в этой местности находится главный штаб террористической группировки «Хурас Ад-Дин».

Фактически, это официальный филиал «Аль-Каиды» (запрещена в РФ) в Сирии, отмечает издание. Боевики группировки осуществляют связь между ней и внешне дистанцировавшейся от нее «Джебхат Ан-Нусрой» (запрещена в РФ).

Боевики «Хурас Ад-Дин» воюют в Сирии с Россией по приказу Запада, уверен эксперт

«Хурас Ад-Дин» («Стражи религии») появилась в феврале минувшего года. Главарь группировки управляет примерно 2500 боевиками, которые расположены по периметру Идлибской зоны деэскалации — в провинциях Алеппо, Хама и Латакия.

За рубежом с группировкой связаны младший сын Усамы Бен Ладена Хамза. ФАН отмечает, что именно лидеры Хурас Ад-Дин» обеспечили лидеру «Хайят Тахрир Аш-Шам» Абу Мухаммаду Аль-Джулани денежные гарантии и возможность скрыться за границей, если обстановка в Идлибе .

Доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Плеханова, член экспертного совета «Офицеры России» Александр Перенджиев в беседе с журналистом издания выразил мнение, что цель тесно связанной с Западом группировки отличается от задач других бандгрупп. Она напромнил, что Исламское государство (ИГ, запрещена в РФ) и «Аль-Каида» тесно взаимодействуют с западными деньгами, но у каждой группировки есть конкретный заказчик.

Боевики «Хурас Ад-Дин» воюют в Сирии с Россией по приказу Запада, уверен эксперт

«Если у ИГ, как это уже почти открыто читается, ими выступают в основном некоторые госструктуры и финансово-промышленные группы из США, то аффилированные с «Аль-Каидой» сирийские бандгруппы, судя по всему, были наняты кем-то из Великобритании», — уверен эксперт.

Перенджиев объяснят этим такой интерес «Хурас Ад-Дин» к российской авиабазе «Хмеймим». Не исключено, что эта группировка — часть масштабной антироссийской кампании Лондона, уверен собеседник агенства.

«Бандгруппы же «Хурас Ад-Дин» как будто воюют в первую очередь против российских сил в САР»— предположил эксперт.

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Автор: Арсений Аскольский
#сирия #идлиб #хмеймим #вкс рф

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