Зеленский рассказал, почему принял решение распустить Раду

Главным аргументом для роспуска Верховной рады Украины стал очень низкий уровень доверия народа к парламенту.

Об этом во вторник заявил президент Украины Владимир Зеленский, который провел встречу с руководством Верховной рады и лидерами парламентских фракций и обсудил с ними досрочное прекращение полномочий парламента восьмого созыва и назначение досрочных выборов.

«Главным аргументом для роспуска Верховной рады является очень низкое доверие граждан Украины к этому институту - 4%. Это оценка работы парламента и самый весомый аргумент для прекращения его полномочий», - заявил Зеленский на встрече.

При этом президент Украины подчеркнул, что он, будучи гарантом Конституции, обязан обеспечить права украинских граждан. Юридическим обоснованием для роспуска рады, по его словам, стал тот факт, что в парламенте с 2016 года не было коалиции.

Напомним: Владимир Зеленский победил во втором туре президентских выборов на Украине, который прошел 21 апреля 2019 года, набрав в три раза больше голосов, чем баллотировавшийся на второй срок Петр Порошенко. Инаугурация Зеленского состоялась накануне 20 мая, в тот же день он объявил о роспуске Верховной рады.