Содокладчиков ПАСЕ обеспокоил призыв Пашиняна заблокировать здания судов

Содокладчики мониторинговой группы Парламентской ассамблеи Совета Европы по выполнению обязательств Еревана перед СЕ во вторник, 21 мая, сообщили, что их обеспокоил призыв армянского премьера Никола Пашиняна заблокировать здания судов. По их словам, приверженность верховенству закона требует соблюдения процедур, которые существуют для защиты абсолютно всех граждан, независимо от того, кем они являются.

После решения суда освободить из-под стражи бывшего армянского лидера Роберта Кочаряна под поручительство глав непризнанной Нагорно-Карабахской республики, премьер-министр Армении Никол Пашинян в воскресенье, 19 мая, призвал не только заблокировать здания судов в стране, но и не впускать туда никого​​​.

В понедельник, 20 мая, сторонники Пашиняна начали блокировать входы в здания судов. Акции проходят как в Ереване, так и в областях Армении. Позднее премьер призвал прекратить акции. Защита экс-президента считает, что призывы Пашиняна заблокировать здания судов помогли обосновать жалобы, которые подали в Европейский суд по правам человека. Армянский лидер Армен Саркисян после заявлений Пашиняна призвал нацию к спокойствию и соблюдению конституции.