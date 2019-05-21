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14:53   21 Мая 2019
Весь мир

Содокладчиков ПАСЕ обеспокоил призыв Пашиняна заблокировать здания судов

Содокладчиков ПАСЕ обеспокоил призыв Пашиняна заблокировать здания судов

Содокладчики мониторинговой группы Парламентской ассамблеи Совета Европы по выполнению обязательств Еревана перед СЕ во вторник, 21 мая, сообщили, что их обеспокоил призыв армянского премьера Никола Пашиняна заблокировать здания судов. По их словам, приверженность верховенству закона требует соблюдения процедур, которые существуют для защиты абсолютно всех граждан, независимо от того, кем они являются.

Содокладчиков ПАСЕ обеспокоил призыв Пашиняна заблокировать здания судов

После решения суда освободить из-под стражи бывшего армянского лидера Роберта Кочаряна под поручительство глав непризнанной Нагорно-Карабахской республики, премьер-министр Армении Никол Пашинян в воскресенье, 19 мая, призвал не только заблокировать здания судов в стране, но и не впускать туда никого​​​.

В понедельник, 20 мая, сторонники Пашиняна начали блокировать входы в здания судов. Акции проходят как в Ереване, так и в областях Армении. Позднее премьер призвал прекратить акции. Защита экс-президента считает, что призывы Пашиняна заблокировать здания судов помогли обосновать жалобы, которые подали в Европейский суд по правам человека. Армянский лидер Армен Саркисян после заявлений Пашиняна призвал нацию к спокойствию и соблюдению конституции.

«Заинтересованные политические стороны должны воздерживаться от действий и выступлений, которые могут воспринять как оказание давления на судебную систему», — заявили содокладчики мониторинговой группы ПАСЕ.

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Автор: Анатолий Кубарев
#суд #пасе #армения #пашинян

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