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15:04   21 Мая 2019
Россия

Госдума приняла закон, позволяющий людям с ВИЧ усыновлять детей

Госдума приняла закон, позволяющий людям с ВИЧ усыновлять детей

Депутаты приняли во вторник, 21 мая, закон, который позволяет людям с ВИЧ или гепатитом С, усыновлять уже живущих с ними детей. Для этого необходимо решение суда.

Документ удовлетворит постановление Конституционного суда от 20 июня 2018 года, который посчитал неконституционной норму, которая не разрешает лицам с определенными заболеваниями стать приемными родителями. В парламенте считают, что усыновление ребенка, который уже живет в семье такого человека, позволяет лишь юридически оформить сложившиеся между ними отношения. От таких шагов риск здоровья ребенку не возрастает.

Закон предусматривает изменения Семейного кодекса. При этом речь идет не только о людях, которые страдают от ВИЧ и гепатита С: аналогичные послабления суд может сделать для усыновителей с диагностированным туберкулезом, с психическими заболеваниями, раком и другими болезнями.

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Автор: Виктория Разумовская
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