Дело о госизмене против Порошенко возбудили на Украине

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины возбудило уголовное дело по факту возможной государственной измены, совершенной пятым президентом страны Петром Порошенко. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Разбирательство начато на основании заявления экс-заместителя главы администрации Виктора Януковича Андрея Портнова. Ранее он уже заявлял, что с 20 мая «большая юридическая команда» начнет подавать заявления в Национальное антикоррупционное бюро и Госбюро касательно совершенных Порошенко и его окружением преступлений.

По данным ГБР, в заявлении Портнова речь идет о событиях 25 ноября минувшего года, когда корабли ВМС Украины прошли из Черного в Азовское море в районе Керченского пролива. Экс-замглавы администрации считает, что Порошенко совершил госизмену, когда ввел на Украине военное положение и пожертвовал моряками.

Российский пограничники задержали 24 военных, включая двоих сотрудников СБУ. Суд заключил их под стражу по обвинению в нарушении госграниц.