Как Рада ответила Зеленскому на роспуск

Накануне, 20 мая в стенах Верховной рады в центре Киева состоялась инаугурация Владимира Зеленского, который стал шестым президентом Украины. В ходе своей речи политик заявил о роспуске парламента страны. За несколько дней до торжественной церемонии новоизбранный украинский лидер пообещал «создать неудобства» Раде.

Итак, в понедельник он исполнил свое обещание в полной мере, неожиданно заявив, что депутаты не только должны покинуть свои посты, но и отменить закон о депутатской неприкосновенности, а также принять закон о незаконном обогащении.

Реакция Верховной рады не заставила себя ждать. О решении Зеленского по-разному, но высказались представители всех фракций.

«Блок Петра Порошенко»

Первый заместитель председателя БПП Игорь Кононенко заявил, что это право президента распускать парламент. И он им воспользовался, подчеркнул замглавы партии.

«Поэтому будем готовиться к досрочным парламентским выборам», — добавил Кононенко.

Однако позицию заместителя председателя БПП не разделил член комитета по вопросам правовой политики и правосудия Александр Черненко, входящий в парламентскую фракцию. По его мнению, правовых оснований для роспуска у Зеленского в настоящее время нет.

«Батькивщина»

В отличии от Черненко, заместитель руководителя фракции «Батькивщина» Сергей Соболев считает, что у нового президента есть полное право распустить парламент. По его мнению, страна войдет во внеочередные выборы с новой избирательной системой с открытыми списками.

«Если действительно новоизбранный президент заинтересован в том, чтобы старая коррумпированная мажоритарная система умерла с этим парламентом, я думаю он сделает все возможное», — отметил Соболев.

Его позицию разделяет и глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко. По ее мнению, роспуск Рады является законным правовым решением. Несогласных она попросила «не передергивать».

«Самопомощь»

Нардеп от партии «Самопомощь» Роман Семенуха считает решение о роспуске манипуляцией. Парламентарий рассказал LIGA.net, что узнать о легитимности такого шага можно будет узнать лишь через несколько лет, когда будет решение Конституционного Суда.

Помимо него, высказалась и член партии Оксана Сыроид, заявившая, что фракция не собирается участвовать в формировании новой парламентской коалиции в Верховной раде.

«Самопомощь» не видит возможности вступать с этими людьми в коалицию», — отметила она.

«Радикальная партия Ляшко»

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко во вторник, после инаугурации приехал в администрацию нового президента на велосипеде, где заявил собравшимся, что решение Зеленского о роспуске рады не является конституционным.

«75% украинских граждан хотят перевыборов в парламент. Я согласен с этими людьми, мы готовы идти на перевыборы, но, еще раз подчеркиваю, решение неконституционное», – заявил он.

На выборы, со слов Ляшко, партия идти планирует.

«Оппозиционный блок»

Нардеп Юрий Бойко обрадовался роспуску парламента. Он также отметил, что это давно было пора сделать.

«Потому что не может парламент с уровнем доверия в 4% делать законодательные акты и управлять страной», — подчеркнул Бойко.

«Народный фронт»

Заместитель председателя фракции «Народный фронт» Виктория Сюмар рассказала журналистам, что решение Зеленского - чистой воды популизм. Кроме того, по ее мнению, политически целесообразность роспуска вполне объяснима, но правовые основания вызывают большие сомнения.

«Воля народа»

«Я всегда был за роспуск Рады с того момента, как я в нее попал», — заявил журналистам депутат Рады Сергей Шахов.

Он также заявил, что давно пора распустить и кабинет министров Украины. Также нардеп уверен, что Зленский как новоизбранный народом президент имел на роспуск парламента полное право.

«Видроження»

Депутат Верховной рады Украины от партии «Видроження» Антон Яценко сообщил, что поддерживает решение президента. Его партия к выборам готова.

Очередные выборы парламента Украины были запланированы на 27 октября этого года. Однако во вторник члены парламентских фракций договорились, что ориентировочно выборы состоятся 21 июля.