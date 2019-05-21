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15:07   21 Мая 2019
Россия

Кладбищенская мафия Москвы будет охранять Соболь от «неудобных» избирателей

Кладбищенская мафия Москвы будет охранять Соболь от «неудобных» избирателей

Юристу ФБК срочно потребовались крепкие молодые ребята спортивного телосложения, которые будут охранять кандидата в депутаты Мосгордумы во время общения с избирателями, а также на уличных акциях в Москве.

Об этом во вторник пишет информагентство Nation News, отмечая, что поиск и набор охранников для Любови Соболь ФБК проводит неофициально.

В сети микроблогов Twitter эта новость собрала вал комментариев. Пользователи интересуются, будет ли опубликовано видео Соболь со спортивными парнями, а также хотят узнать, из каких средств охранникам будет выплачиваться зарплата — пойдут ли на это деньги таинственных спонсоров ФБК или пожертвования рядовых сторонников Навального.

Как отмечает издание, Любовь Соболь вполне может найти себе охранников, просто посмотрев вокруг — например, среди давних приятелей ее мужа антрополога Сергея Мохова, которого в тесных кругах московских ритуальщиков знают как пиарщика, защищающего интересы воротил похоронного бизнеса. Возможно, именно он и найдет подходящих ребят для своей супруги.

Кладбищенская мафия Москвы будет охранять Соболь от «неудобных» избирателей

Любовь Соболь, несмотря на то, что она рвется в депутаты Московской городской думы, не любит общаться с простыми людьми. Совсем недавно, например, она обозвала «мразью» и побила молодого человека на улице лишь за то, что тот хотел сфотографировать ее. Поэтому, возможно, охрана Соболь действительно нужна, но не для того, чтобы защитить ее от горожан, а наоборот, чтобы защитить людей на московских улицах от агрессивного поведения юриста ФБК.

В любом случае, открыв набор молодых людей на роль охранников, Соболь разрушила свою легенду о смелом и бескорыстном кандидате в московские депутаты, который не боится никого и ничего.

Кандидат в Мосгордуму Соболь боится собственных избирателей и хочет нанять охрану

Ранее, своими бестолковыми действиями Соболь разрушила тщательно создававшийся образ бескорыстного юриста. Это произошло, когда она вместе с блогером Алексеем Навальным попыталась шантажом вытянуть у петербургского бизнесмена Евгения Пригожина 300 миллионов рублей на избирательную кампанию. После того как бизнесмен отказал Соболь и Навальному, они развернули целую кампанию против его бизнеса, которая однако нанесла ущерб только их собственной репутации.

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Автор: Александр Люблинский
#навальный #фбк #соболь

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