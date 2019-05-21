Кладбищенская мафия Москвы будет охранять Соболь от «неудобных» избирателей

Юристу ФБК срочно потребовались крепкие молодые ребята спортивного телосложения, которые будут охранять кандидата в депутаты Мосгордумы во время общения с избирателями, а также на уличных акциях в Москве.

Об этом во вторник пишет информагентство Nation News, отмечая, что поиск и набор охранников для Любови Соболь ФБК проводит неофициально.

В сети микроблогов Twitter эта новость собрала вал комментариев. Пользователи интересуются, будет ли опубликовано видео Соболь со спортивными парнями, а также хотят узнать, из каких средств охранникам будет выплачиваться зарплата — пойдут ли на это деньги таинственных спонсоров ФБК или пожертвования рядовых сторонников Навального.

А видео будет с парнями из охранки? Из ЧК докладывают: сторонники Любы Соболь через посредников ищут крепких молодых ребят для проведения уличных акций и для ее негласной охраны на этих мероприятиях. Плохие шутки, Люба... pic.twitter.com/ZWtcPjWqzC — щука ФСО (@shchukaFSO) May 21, 2019

Как отмечает издание, Любовь Соболь вполне может найти себе охранников, просто посмотрев вокруг — например, среди давних приятелей ее мужа антрополога Сергея Мохова, которого в тесных кругах московских ритуальщиков знают как пиарщика, защищающего интересы воротил похоронного бизнеса. Возможно, именно он и найдет подходящих ребят для своей супруги.

Любовь Соболь, несмотря на то, что она рвется в депутаты Московской городской думы, не любит общаться с простыми людьми. Совсем недавно, например, она обозвала «мразью» и побила молодого человека на улице лишь за то, что тот хотел сфотографировать ее. Поэтому, возможно, охрана Соболь действительно нужна, но не для того, чтобы защитить ее от горожан, а наоборот, чтобы защитить людей на московских улицах от агрессивного поведения юриста ФБК.

В любом случае, открыв набор молодых людей на роль охранников, Соболь разрушила свою легенду о смелом и бескорыстном кандидате в московские депутаты, который не боится никого и ничего.

Ранее, своими бестолковыми действиями Соболь разрушила тщательно создававшийся образ бескорыстного юриста. Это произошло, когда она вместе с блогером Алексеем Навальным попыталась шантажом вытянуть у петербургского бизнесмена Евгения Пригожина 300 миллионов рублей на избирательную кампанию. После того как бизнесмен отказал Соболь и Навальному, они развернули целую кампанию против его бизнеса, которая однако нанесла ущерб только их собственной репутации.