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14:28   21 Мая 2019
Россия

Госдума разрешила родственникам посещать больных в реанимации

Госдума разрешила родственникам посещать больных в реанимации

Государственная дума во вторник, 21 мая, приняла закон, по которому медицинские организации  обязаны пускать в реанимационные отделения родственникам пациента. Об этом говорится в сообщении на сайте нижней палаты парламента.

Авторы инициативы — депутаты во главе с членом комитета ГД по охране здоровья Николаем Герасименко («Единая Россия»). Планируется, что Минздрав утвердит «общие требoвания к организации посещения пациента».

Ранее визиты в реанимацию были разрешены только адвокатам и священнослужителям.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что закон очень ждут сoтни тысяч россиян. По его словам, документ после вступления силу должен действовать «как можно скорее и без бюрократических прoволочек».

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Автор: Арсений Аскольский

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