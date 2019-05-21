Семеро ждали под окнами одного депутата Резника, чтобы вместе раскурить «косяк»

В минувшую субботу во дворе дома по улице Беринга на Васильевском острове в Петербурге, где проживает депутат Законодательного собрания города Максим Резник, состоялась акция в его поддержку. Как отмечают «Невские новости» в ней участвовали весьма подозрительные личности, вероятно склонные к употреблению алкоголя и наркотических веществ. Эти люди помимо плакатов держали в руках муляж «косяка», предназначенного для употребления марихуаны.

По информации издания, в субботу во дворе дома парламентария на пикет собрались семь странных личностей. Помимо муляжа папиросы они принесли с собой плакаты с надписью «Максим, борись!». Эти люди уверены, что каждый может употреблять те вещества, которые ему хочется. Таким образом они выразили солидарность с заподозренным в наркомании депутатом ЗакСа Максимом Резником.

Двор, где проходил пикет, является охраняемым, однако охрана никак не отреагировала на несанкционированное сборище. Соседи Резника по дому жаловались на шум со стороны участников флешмоба. Очевидцам удалось заснять пикетчиков.

Ранее жители дома жаловались на постоянный запах марихуаны в парадной, а сеть наводнили ролики с депутатом Резником, курящим нечто на балконе нехарактерными для табака способами.