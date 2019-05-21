Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Особый налоговый режим для работающих на экспорт IT-компаний предложили ввести в Думе

Особый налоговый режим для работающих на экспорт IT-компаний предложили ввести в Думе

 Органы опеки призвали проверить домашнее насилие над ребенком в семье Соболь

Органы опеки призвали проверить домашнее насилие над ребенком в семье Соболь
Зеленский попросил спикера Рады созвать внеочередное заседание

Зеленский попросил спикера Рады созвать внеочередное заседание

 Зеленский подписал указ о роспуске Верховной рады

Зеленский подписал указ о роспуске Верховной рады
Госдеп США ввел санкции против двух российских предприятий и учебного центра

Госдеп США ввел санкции против двух российских предприятий и учебного центра

 Жертвами атаки боевиков в Индии стали 11 человек, в том числе депутат и его сын

Жертвами атаки боевиков в Индии стали 11 человек, в том числе депутат и его сын
Особый налоговый режим для работающих на экспорт IT-компаний предложили ввести в Думе

Особый налоговый режим для работающих на экспорт IT-компаний предложили ввести в Думе

 Органы опеки призвали проверить домашнее насилие над ребенком в семье Соболь

Органы опеки призвали проверить домашнее насилие над ребенком в семье Соболь
Зеленский попросил спикера Рады созвать внеочередное заседание

Зеленский попросил спикера Рады созвать внеочередное заседание

 Зеленский подписал указ о роспуске Верховной рады

Зеленский подписал указ о роспуске Верховной рады
Госдеп США ввел санкции против двух российских предприятий и учебного центра

Госдеп США ввел санкции против двух российских предприятий и учебного центра

 Жертвами атаки боевиков в Индии стали 11 человек, в том числе депутат и его сын

Жертвами атаки боевиков в Индии стали 11 человек, в том числе депутат и его сын
14:31   21 Мая 2019
Ближнее зарубежье

Выборы в Верховную раду пройдут 21 или 28 июля

Выборы в Верховную раду пройдут 21 или 28 июля

 

Внеочередные выборы в Раду пройдут 21 или 28 июля. Об этом сообщила первый вице-спикер Ирина Геращенко после встречи с президентом страны Владимиром Зеленским.

«Президент такой указ планирует подписать не сегодня, а в ближайшие дни. Чтобы придерживаться сроков, выборы объявят за 60 дней», — сказала она. 

Лидер «радикалов» Олег Ляшко при этом озвучил дату 21 июля. После консультаций он заявил, что указ о роспуске Рады и проведении выборов выйдет, скорее всего, в среду, 22 мая. До этого момента следует изменить законодательство, отметил депутат. 

Советник главы государства по юридическим вопросам Андрей Богдан подтвердил, что вероятнее всего выборы назначат на 21 июля.

Во вторник, 21 мая, Зеленский провел консультации с лидерами фракций Рады по вопросу досрочного прекращения полномочий парламента.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Виктория Разумовская
#украина #выборы #верховная рада #зеленский

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...