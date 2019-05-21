Выборы в Верховную раду пройдут 21 или 28 июля

Внеочередные выборы в Раду пройдут 21 или 28 июля. Об этом сообщила первый вице-спикер Ирина Геращенко после встречи с президентом страны Владимиром Зеленским.

«Президент такой указ планирует подписать не сегодня, а в ближайшие дни. Чтобы придерживаться сроков, выборы объявят за 60 дней», — сказала она.

Лидер «радикалов» Олег Ляшко при этом озвучил дату 21 июля. После консультаций он заявил, что указ о роспуске Рады и проведении выборов выйдет, скорее всего, в среду, 22 мая. До этого момента следует изменить законодательство, отметил депутат.

Советник главы государства по юридическим вопросам Андрей Богдан подтвердил, что вероятнее всего выборы назначат на 21 июля.

Во вторник, 21 мая, Зеленский провел консультации с лидерами фракций Рады по вопросу досрочного прекращения полномочий парламента.