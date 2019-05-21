Васильева доложила Путину о работе с регионами по увеличению зарплат учителей

Министр просвещения Ольга Васильева заявила, что ведомство работает с региональными властями, чтобы добиться повышения зарплат учителей. Об этом она сообщила на встрече с российским лидером Владимиром Путиным во вторник, 21 мая.

Васильева напомнила, что на последней встрече с президентом говорилось о необходимости поддерживать уровень зарплаты.

«Мы работаем с каждым регионом точечно, чтобы строго выполнялись указы 2012 года, мы стараемся делать по всем уровням образования», — отметила глава ведомства.

По словам Васильевой, за минувший год значительно удалось сократить чрезмерную отчетность в школах, чтобы не было дублирования.