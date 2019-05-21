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Зеленский попросил спикера Рады созвать внеочередное заседание

Зеленский попросил спикера Рады созвать внеочередное заседание

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13:56   21 Мая 2019
Ближнее зарубежье

Ляшко сообщил о намерении Зеленского созвать внеочередное заседание Рады

Ляшко сообщил о намерении Зеленского созвать внеочередное заседание Рады

Глава «Радикальной партии» Олег Ляшко заявил, что президент Украины Владимир Зеленский собирается созвать внеочередное заседание Верховной рады, чтобы обсудить изменения избирательного законодательства. 

Новый избирательный кодекс стандартизирует правила проведения выборов на всех уровнях. Предлагается изменить правила проведения выборов в парламент и проводить их только по открытым региональным спискам. Получается, что избиратели сами на участках голосования формировали бы список партии, которая, преодолев четырехпроцентный барьер, попадает в Раду.  

«По результатам разговора он (Зеленский) направил письмо главе парламента о проведении внеочередного заседания Верховной рады для изменения избирательного законодательства», — сказал Ляшко.

Ранее лидер «радикалов» вступил в перепалку с охраной украинского лидера.

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Автор: Виктория Разумовская
#украина #верховная рада #ляшко #зеленский

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