Ляшко сообщил о намерении Зеленского созвать внеочередное заседание Рады

Глава «Радикальной партии» Олег Ляшко заявил, что президент Украины Владимир Зеленский собирается созвать внеочередное заседание Верховной рады, чтобы обсудить изменения избирательного законодательства.

Новый избирательный кодекс стандартизирует правила проведения выборов на всех уровнях. Предлагается изменить правила проведения выборов в парламент и проводить их только по открытым региональным спискам. Получается, что избиратели сами на участках голосования формировали бы список партии, которая, преодолев четырехпроцентный барьер, попадает в Раду.

«По результатам разговора он (Зеленский) направил письмо главе парламента о проведении внеочередного заседания Верховной рады для изменения избирательного законодательства», — сказал Ляшко.

Звітую про зустріч з Президентом: дострокові вибори будуть, скоріш за все 21 липня, указ може бути підписаний завтра. До цього парламент має зібратися достроково і змінити виборче законодавство - прибрати корупційну мажоритарку. Ми йдемо на дострокові вибори, щоб перемагати. pic.twitter.com/t7tAco0xy5 — Олег Ляшко (@OVLiashko) May 21, 2019

Ранее лидер «радикалов» вступил в перепалку с охраной украинского лидера.