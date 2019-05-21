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13:31   21 Мая 2019
Россия

Священник предложил новую стратегию воспитания мужчин в РФ

Священник предложил новую стратегию воспитания мужчин в РФ

Протоиерей Русской православной церкви Димитрий Смирнов призвал пересмотреть систему воспитания мальчиков в РФ, передает «360». Глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства предложил по данному вопросу ряд кардинальных перемен. Он заметил, что большинство мужчин в стране воспитывались исключительно женщинами.

«Они мужчинами не могут вырасти, это такое бабье, не способное ни на что — армии боятся, драться не умеют, работать не хотят», — подчеркнул священник.

По мнению Смирнова, необходимо в каждом областном центре создать кадетский корпус, собрать «всю безотцовщину», набрать хороших специалистов на высокую зарплату, чтобы в этих учреждениях занимались мужским воспитанием будущих мужчин.

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Автор: Алла Ларионова
#общество #рпц #мужчины

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