Беглов рассказал о четырех главных направлениях развития Петербурга

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов выступил во вторник в радиопередаче «Губернаторский эфир», рассказав слушателям о том, по каким направлениям Северная столица будет развиваться в обозримом будущем.

Слова главы региона приводит информагентство «Невские новости».

В частности, Беглов заявил, что развитие Петербурга будет проводиться в соответствии со стратегией, заключающейся в четырех основных направлениях: «Комфортный город», «Социальный город», «Умный город» и «Открытый город».

За короткий срок, подчеркнул градоначальник, Петербург нужно превратить в удобный и комфортный город, в котором хочется работать, учиться и растить детей.

«Рекордно увеличили программу благоустройства - на эти цели направлено 4 миллиарда рублей. Ремонт и реконструкция идут в парках и садах», - добавил Беглов.

Также он рассказал, что в городе полным ходом идет подготовка следующей зиме – укрепляется порядка двух тысяч крыш и планируется закупить дополнительно 471 единицу дорожной уборочной техники.

Особое внимание власти города, по словам врио губернатора, уделяют тарифам ЖКХ, рост которых в недавнем прошлом стал причиной проверок в снабжающих организациях.

«Выявили необоснованные затраты, устраняются лишние посредники. Этим летом будет пересмотрен вопрос индексации тарифов», - рассказал Беглов, добавив, что в ходе встречи с премьер-министром Дмитрием Медведевым как раз обсуждался вопрос снижения тарифа на газ для населения.

Также город активно развивает транспортную сеть: в текущем году в эксплуатацию будут введены сразу три новые станции, а до 2032 года в Петербурге будут открыты еще 20 станций.

При этом Беглов рассказал о проекте ветки метрополитена в Кудрово, который разрабатывается совместно с правительством Ленинградской области. Кроме того, по его словам, городские власти обсуждают с Кремлем масштабную программу строительства и ремонта дорог.

«Мы должны сделать город социальным — каждый житель должен ощущать заботу и внимание к своим нуждам и потребностям. К 2020 году будет полностью решена проблема обманутых дольщиков», - добавил градоначальник.

Подробнее о планах по развитию Петербурга читайте в материале ИА «Невские новости».