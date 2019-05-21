Российский диплом бакалавра-хореографа впервые получит студентка из ЮАР

Студентка Русской балетной академии Южной Африки Шанталь де Ягер учится хореографа в Казанском государственном университете культуры. Она станет первой южноафриканкой, получившей диплом бакалавра по хореографическому искусству в российском университете.

Декан факультета, где учится девушка, Тагир Латиффулин считает, что Шанталь очень талантлива, она участвует во многих конкурсах и у нее большие перспективы. Он отметил, что если балерина захочет учиться в магистратуре, университет с радостью ее примет, пишет Nation News.

Шанталь в 2012 году поступила в Российскую академию балета в Южной Африке. Уже в тот год она представляла свою страну на Международном балетном конкурсе в Венесуэле. В 2015 году она по обмену отправилась учиться в Майами на пять месяцев. Позже - в Алматинскую хореографическую школу в Казахстане.

В 2017 году девушка получила стипендию на обучение хореографии по специальности «Классический балет и традиционный русский народный танец». Чтобы учиться в Казани, ей пришлось еще год изучать русский язык.