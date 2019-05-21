Песков не исключил, что Путин отдохнет с Шойгу в Туве

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил, что российский лидер Владимир Путин проведет несколько отпускных дней с главой Минобороны Сергеем Шойгу в Туве. Об этом сообщает ФАН.

Также Песков убежден, что Путин уже поздравил Шойгу с днем рождения. Министру обороны 21 мая исполнилось 64 года.

При этом представитель Кремля отметил, что на ближайшие месяцы планов посетить Туву у главы государства нет.

«С другой стороны, если у президента появляется небольшое окошко в один-два дня, то зачастую, с учетом географии своих поездок, Путин делает такие остановки на день-два», — подчеркнул Песков.

Пресс-секретарь главы государства указал на то, что Путин любит эти места. Ранее в марте власти Тувы сообщили, что ожидают визита Путина республику этим летом. Российский лидер посещает регион каждый год.