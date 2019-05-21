Косачев считает тупиковым для Киева путь продолжения санкций против РФ
Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев сообщил о том, что продолжение украинским государством санкционной политики в отношении РФ лишь усложнит процесс нормализации отношений двух стран. Перенимание новым главой Украины Владимиром Зеленским политики его предшественника Косачев считает тупиковым вариантом.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский, вступивший в должность, призвал США продолжить наращивание санкций в отношении российской стороны. Такое заявление он сделал на встрече с представителями администрации и Конгресса Соединенных Штатов, посетивших Киев для участия в официальной церемонии инаугурации нового главы государства.
«На деле это — тупик. Совершение одних и тех же действий в расчете на разные результаты это признак, мягко говоря, неадекватности в политике», — отметил российский сенатор.