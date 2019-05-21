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13:12   21 Мая 2019
Россия

Косачев считает тупиковым для Киева путь продолжения санкций против РФ

Косачев считает тупиковым для Киева путь продолжения санкций против РФ

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев сообщил о том, что продолжение украинским государством санкционной политики в отношении РФ лишь усложнит процесс нормализации отношений двух стран. Перенимание новым главой Украины Владимиром Зеленским политики его предшественника Косачев считает тупиковым вариантом.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский, вступивший в должность, призвал США продолжить наращивание санкций в отношении российской стороны. Такое заявление он сделал на встрече с представителями администрации и Конгресса Соединенных Штатов, посетивших Киев для участия в официальной церемонии инаугурации нового главы государства.

«На деле это — тупик. Совершение одних и тех же действий в расчете на разные результаты это признак, мягко говоря, неадекватности в политике», — отметил российский сенатор.

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Автор: Алла Ларионова
#украина #косачев #политика

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