Кремль не видит новаций в призыве Зеленского усилить санкции против РФ

Кремль не видит новаций в призыве президента Украины Владимира Зеленского усилить санкции США против России. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Так он ответил на вопрос журналистов о том, как оценивают в Кремле призывы об ужесточении антироссийских санкций.

«Пока новаций мы не видим. Это та риторика, которая не сможет помочь Украине разобраться с проблемами юго-востока, потому что США не могут выполнить перечень минских договоренностей, его также не может выполнить Россия», — подчеркнул представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что минские соглашения может и должен выполнить Киев.

Напомним, инаугурация Зеленского состоялась накануне, 21 мая. После вступления в должность главы государства он встретился с представителями Белого дома, которые приехали на церемонию. В обращении к чиновникам США Зеленский обвинил Россию в агрессии и призвал американскую сторону ужесточить санкции против нее.