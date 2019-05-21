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12:42   21 Мая 2019
Россия

Кремль не видит новаций в призыве Зеленского усилить санкции против РФ

Кремль не видит новаций в призыве Зеленского усилить санкции против РФ

Кремль не видит новаций в призыве президента Украины Владимира Зеленского усилить санкции США против России. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова. 

Так он ответил на вопрос журналистов о том, как оценивают в Кремле призывы об ужесточении антироссийских санкций.

«Пока новаций мы не видим. Это та риторика, которая не сможет помочь Украине разобраться с проблемами юго-востока, потому что США не могут выполнить перечень минских договоренностей, его также не может выполнить Россия», — подчеркнул представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что минские соглашения может и должен выполнить Киев.

Напомним, инаугурация Зеленского состоялась накануне, 21 мая. После вступления в должность главы государства он встретился с представителями Белого дома, которые приехали на церемонию. В обращении к чиновникам США Зеленский обвинил Россию в агрессии и призвал американскую сторону ужесточить санкции против нее.

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Автор: Арсений Аскольский
#украина #санкции #песков #зеленский

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