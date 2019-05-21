США создали новую группировку джихадистов для диверсий против САА и нелояльных курдов

Соединенные Штаты сформировали на оккупированных ими территориях в южной части Сирии новую группировку, включив в нее бывших членов террористической организации ИГ* (запрещенной в России и в ряде других государств) и боевиков вооруженной оппозиции.

Новое формирование называется «Таджаммуат Ас-Саирин Фи Ард Дейр-эз-Зор».

Об этом во вторник сообщает Федеральное агентство новостей (ФАН), ссылаясь на сирийский военный источник в социальной сети Facebook.

При этом отмечается, что новая группировка подразделяется на пять бандформирований: «Катибат Абу Бакр Ас-Сиддик», «Катибат Аль-Фарук Лиль-Махамм Аль-Хасса», «Катибат Шухада Аль-Джура», «Катибат Усуд Ас-Сунна Валь-Фарук» и «Катибат Суввар Мохсен. Входящие в них боевики прошли обучение у американских военных инструкторов, после чего часть из них была переброшена на юг и запад провинции Дейр-эз-Зор.

Ключевой задачей джихадистов, отмечает источник, является осуществление диверсий в восточных районах Сирии. При чем, как отмечается, эти диверсии будут направлены не только против правительственных сил, но и против полевых командиров курдских SDF (Демократических сил Сирии), которых Штаты заподозрили с сотрудничестве с легитимными властями страны.

По мнению ведущего научного сотрудника Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Бориса Долгова, подобные сообщения указывают на то, что США не собираются мириться с поражением на Ближнем Востоке и намерены продолжать реализовывать там свои планы.

«Американцы по-прежнему работают над формированием незаконных вооруженных группировок, надеясь сместить законное правительство САР и в дальнейшем реализовывать с помощью нового марионеточного руководства свои собственные интересы», - пояснил эксперт.

При этом он отметил, что сместить сирийское правительство не получиться, Вашингтон хочет добиться хотя бы расчленения Сирии так, чтобы получить под свой контроль как можно большую территорию.

Также Борис Долгов отметил, что, появившаяся информация о создании группировки «Таджаммуат Ас-Саирин Фи Ард Дейр-эз-Зор» объясняет, почему Штаты так упорно не пускали гуманитарные конвои к лагерю беженцев «Эр-Рукбан», расположенному поблизости от их военной базы Ат-Танф.

«Вот из-за чего в эту 55-километровую область на юге Хомса не допускались даже правозащитники и колонны ООН с гумпомощью. США старались избежать любого распространения информации о создании новых бандформирований, частично состоящих из джихадистов ИГ*», - отметил эксперт.

Подробнее о мотивах действий США в Сирии читайте в материале ФАН.