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12:35   21 Мая 2019
Ближнее зарубежье

Советник главы Казахстана объяснил проблемы в Вестеросе затянувшимся транзитом власти

Советник главы Казахстана объяснил проблемы в Вестеросе затянувшимся транзитом власти

Источником всех бед в Вестеросе – континенте, где разворачиваются действия сериала «Игра престолов», является затянувшийся транзит власти, полагает советник президента Казахстана Ерлан Карин.

«Главная причина всех бед в Вестеросе — затянувшийся транзит власти», — сообщил он в своей профиле в Telegram-канале, дополнив текст смайликами-скобками.

Он также подчеркнул, что транзит необходимо проводить спокойно, но быстро и четко. При этом, не забывая о конституционных процедурах и выборах.

Возглавлявший Казахстан почти 30 лет Нурсултан Назарбаев сложил полномочия президента страны 20 марта. Главой государства стал Касым-Жомарт Токаев, который до этого был председателем сената (верхней палаты) парламента. Досрочные президентские выборы пройдут в Казахстане 9 июня. Кандидатами в президенты зарегистрированы семь человек, в том числе Токаев.

Телесериал «Игра престолов» снят по циклу романом Джорджа Мартина «Песнь льда и пламени», написанных в жанре фэнтези. Заключительная серия вышла накануне.

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Автор: Алла Ларионова
#политика #казахстан #сериал #игра престолов

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