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12:40   21 Мая 2019
Россия

Кремль рассчитывает, что «Северный поток — 2» запустят

Кремль рассчитывает, что «Северный поток — 2» запустят

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что препятствование строительству «Северного потока — 2» является неприкрытым проявлением недобросовестной конкуренции. Это неприемлемо не только для России, но и для других европейских стран. 

Об этом пишет ФАН 21 мая.

Песков отметил, что «Северный поток — 2» во многом уже реализован. Это международный проект, в котором участвует группа международных компаний-гигантов. Строительство трубопровода продвигается довольно быстро.

«Проект этот — в интересах обеспечения энергобезопасности Европы, в коммерческих интересах европейских производителей, в первую очередь из Германии», — сказал Песков.

Представитель Кремля добавил, что не знает, будет ли «Северный поток — 2» обсуждаться на переговорах Путин и Трампа в рамках саммита G20 в Японии.

«Было намерение (провести встречу), но пока не было предпринято каких-то конкретных шагов. Президент Путин уже сказал, что будет рад такую встречу провести, и вопросы энергобезопасности Европы, вполне возможно, будут на ней обсуждаться», — сказал он.

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Автор: Виктория Разумовская
#песков #энергетика #северный поток - 2

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