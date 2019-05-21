Кремль рассчитывает, что «Северный поток — 2» запустят
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что препятствование строительству «Северного потока — 2» является неприкрытым проявлением недобросовестной конкуренции. Это неприемлемо не только для России, но и для других европейских стран.
Об этом пишет ФАН 21 мая.
Песков отметил, что «Северный поток — 2» во многом уже реализован. Это международный проект, в котором участвует группа международных компаний-гигантов. Строительство трубопровода продвигается довольно быстро.
«Проект этот — в интересах обеспечения энергобезопасности Европы, в коммерческих интересах европейских производителей, в первую очередь из Германии», — сказал Песков.
Представитель Кремля добавил, что не знает, будет ли «Северный поток — 2» обсуждаться на переговорах Путин и Трампа в рамках саммита G20 в Японии.
«Было намерение (провести встречу), но пока не было предпринято каких-то конкретных шагов. Президент Путин уже сказал, что будет рад такую встречу провести, и вопросы энергобезопасности Европы, вполне возможно, будут на ней обсуждаться», — сказал он.