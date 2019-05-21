Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что препятствование строительству «Северного потока — 2» является неприкрытым проявлением недобросовестной конкуренции. Это неприемлемо не только для России, но и для других европейских стран.

Об этом пишет ФАН 21 мая.

Песков отметил, что «Северный поток — 2» во многом уже реализован. Это международный проект, в котором участвует группа международных компаний-гигантов. Строительство трубопровода продвигается довольно быстро.

«Проект этот — в интересах обеспечения энергобезопасности Европы, в коммерческих интересах европейских производителей, в первую очередь из Германии», — сказал Песков.

Представитель Кремля добавил, что не знает, будет ли «Северный поток — 2» обсуждаться на переговорах Путин и Трампа в рамках саммита G20 в Японии.