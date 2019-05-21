Полторак останется министром обороны Украины до решения Рады

Министр обороны Украины Степан Полторак останется в должности, пока Верховная рада не примет решение о его отставке. Такое заявление глава ведомства сделал после после в визита в администрацию президента, сообщает «Укринформ».

Отмечается, что в администрацию его вызывал новоизбранный глава государства Владимир Зеленский. Полторак подчеркнул, что будет исполнять обязанности до решения парламента.

«Потому что тогда, когда страна находится в состоянии войны, это очень опасно — оставлять Вооруженные силы без координации системы управления и без руководства», — заявил министр.

Напомним, накануне Полторак написал заявление об увольнении с занимаемой должности. Ранее Зеленский в первой речи в качестве президента Украины призвал членов правительства «освободить места для будущих поколений». Он потребовал уволить главу СБУ Василия Грицака, генпрокурора Юрия Луценко, а также министра обороны Степана Полторака.