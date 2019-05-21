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12:41   21 Мая 2019
Россия

Песков заявил, что сотрудникам администрации президента зарплаты не повышали

Песков заявил, что сотрудникам администрации президента зарплаты не повышали

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подтвердил, что сотрудникам администрации президента и правительства восстановили зарплаты, которые ранее были урезаны на десять процентов. Об этом 21 мая пишет ФАН.

«Тогда зарплаты были урезаны в связи с дефицитом госбюджета, а теперь у нас госбюджет с профицитом, поэтому и вернули зарплаты на прежний уровень», — сказал Песков.

Он подчеркнул, что по отношению к прежнему уровню зарплата не увеличилась. Это возможно, по его словам, лишь в том случае, если профицит будет увеличиваться. При этом это не может быть осуществлено только в отношении госслужащих — должен быть общий рост доходов населения в стране.

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Автор: Виктория Разумовская
#песков #кремль #администрация президента

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