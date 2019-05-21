Путин встретится с главой Минпросвещения Васильевой

Российский лидер Владимир Путин во вторник, 21 мая, продолжает работать в Москве. В Ново-Огарево президента ожидают внутренние встречи и совещания. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на представителя Кремля Дмитрия Пескова.

Из публичных встреч запланировано общение Путина с министром просвещения РФ Ольгой Васильевой, отметил пресс-секретарь.

«Традиционно будут обсуждаться вопросы просвещения: заканчивается учебный год, вместе с тем [необходимо обсудить] вопросы подготовки к следующему году», — рассказал журналистам Песков.

Он также анонсировал возможный международный телефонный разговор. Песков пообещал проинформировать журналистов, если он состоится.