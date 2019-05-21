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12:42   21 Мая 2019
Россия

База данных камер ГИБДД будет выявлять машины-двойники с 2020 года

База данных камер ГИБДД будет выявлять машины-двойники с 2020 года

Едина база данных видеокамер слежения заработает в России к началу 2020 года. Она позволит ГИБДД находить машины с одинаковыми номерами. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на главного инспектора по безопасности дорожного движения Михаила Черникова.

Он отметил, что бывают ситуации, когда правонарушители в курсе, что в Москве есть машина определенной марки с определенным номером. Они находят такой же автомобиль в регионе, делают поддельный номер. В результате штрафы приходят автовладельцу, который ничего не нарушал и зарегистрировал машину по всем правилам.

Единая база позволит оперативно находить машины с поддельными номерами. 

«Эта база данных уже существует, но когда она заработает в полную силу, сотрудники ГИБДД смогут видеть такие машины с нелегальными номерами в онлайн-режиме», — добавил Черников.

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #гибдд #видеокамеры #общество

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