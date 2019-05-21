Боевой робот «Ласка» появился на Украине

Сотрудники украинского оборонно-промышленного комплекса создали боевого робота, назвав его «Ласка». Машина представляет собой бронированный квадроцикл, оснащенный пулеметом, пишет издание «Апостроф».

По его информации, робот создали на запорожском предприятии «Инфоком ЛТД». Известно, что официальное название машины — «Беспилотная роботизированная платформа «Ласка 2.0».

Конструкцию представили публике 16 мая во время выставки, которая была организована «Лигой оборонных предприятий Украины». По словам создателей, эта «многофункциональная платформа» может быть как боевой, так и транспортной. Они отмечают, что она также способна выполнять функции разведки, защиты периметра, перевозить оружие и пострадавших.