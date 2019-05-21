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12:24   21 Мая 2019
Россия

Доля современной техники в ВВО к концу года составит более 70 процентов

Доля современной техники в ВВО к концу года составит более 70 процентов

Командующий войсками Восточного военного округа генерал-лейтенант Геннадий Жидко заявил, что доля современной военной техники в частях и соединениях ВВС и ПВО округа к концу текущего года составит порядка 70%.

Слова командующего во вторник приводит сайт Минобороны. В частности Жидко заявил, что доля современных образцов техники  в бомбардировочной авиации планируется довести до 90%, а в истребительной она составит более 70%.

Там же отмечается, что в текущем 2019 году в войска ВВО поступит свыше 1,5 тысяч образцов современной техники и вооружения. Уже сейчас военнослужащие Восточного военного округа осваивают модернизированные танки Т-80БВ, бронемашины БМП-2М, комплексы БЛА «Орлан-10» и истребители-перехватчики МиГ-31БМ. Кроме того планируется поступление комплексов зенитно-ракетного огня С-400, модифицированных систем залпового огня и ЗРК, а также противотанковых комплексов и беспилотных летательных аппаратов.

Доля современной техники в ВВО к концу года составит более 70 процентов

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил о необходимости усилить военную группировку на востоке и юге РФ, в связи с увеличивающейся интенсивностью и масштабами военных учений НАТО, к участию в которых привлекаются не входящие в альянс Украина и Грузия. По словам Шойгу, масштабы и интенсивность учений у российских границ возросли в последнее время более чем в два раза и подобные действия несут угрозу существующей системе безопасности в мире.

«В такой обстановке мы вынуждены адекватно реагировать, совмещая мероприятия стратегического сдерживания с планами наращивания боевых возможностей соединений и воинских частей», - подчеркнул министр.

При этом он добавил, что в Восточном военном округе будет выполнено 56 организационных мероприятий, в том числе, будут созданы смешанная авиационная дивизия и зенитно-ракетная бригада, инженерно-саперный полк и береговой ракетный дивизион «Бастион».

Доля современной техники в ВВО к концу года составит более 70 процентов

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Автор: Александр Люблинский
#минобороны #вооружение #вво #восточныйвоенныйокруг

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