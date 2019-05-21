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16:05   21 Мая 2019
Россия

«Басте» не интересен клип заключенных «Гудбай, Вася», у него нашлись дела поважнее

«Басте» не интересен клип заключенных «Гудбай, Вася», у него нашлись дела поважнее

Представитель рэп-исполнителя Басты (Василия Вакуленко) не стала комментировать видеоклип, снятый заключенными ИК-12 в Нижнем Тагиле «Гудбай, Вася». Ролик появился после того, как рэпер оставил без внимания приглашение посетить концерт в колонии. 

«Мы не комментируем это. У нас есть куда более важные новости сегодня», — сказала PR-менеджер исполнителя Наталья  Мостакова «Политике Сегодня». 

Басту приглашали на концерт дуэта, который стал популярным в ИК-12: «хип-хоппера» Евгения Брусницына и баяниста Евгения Кудрина. Осужденные даже записали видеоприглашение артисту, который выступил в Нижнем Тагиле 17 мая. В ролике обещали «насобирать лайков» и выступить перед звездой. Как рассказали в колонии, Евгений Брусницын до осуждения писал рэп для себя, а баянист Евгений Кудрин работал в ДК «Юность» в свердловском городе Каменск-Уральский. 

Администрация колонии так же направляла официальное приглашение Басте. Но оно осталось без ответа.

Концертный директор исполнителя Николай Дуксин, как и пиарщик, отказался отвечать «Политике Сегодня», получал ли Василий Вакуленко приглашение от уральских заключенных. 

 

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Автор: Мария Владимирова
#россия #общество #баста #нижний тагил #ик-12

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