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10:55   21 Мая 2019
Россия

Замгубернатора Ростовской области по ЖКХ задержали по делу экс-министра строительства

Замгубернатора Ростовской области по ЖКХ задержали по делу экс-министра строительства

Сергея Сидаша – заместителя губернатора Ростовской области по вопросам ЖКХ – задержали в рамках расследования уголовного дела, возбужденного в отношении бывшего министра строительства Николая Безуглова.

Об этом во вторник сообщает агентство ТАСС, ссылаясь на источник в областных силовых структурах.

«Задержан заместитель губернатора Ростовской области Сергей Сидаш. Дома и на работе прошли обыски. Задержан по делу бывшего министра строительства Ростовской области Николая Безуглова», - говорится в сообщении.

Напомним:  экс-министр строительства, архитектуры  и территориального развития Ростовской области Николай Безуглов был задержан в конце марта текущего года и решением суда заключен под стражу на два месяца в рамках возбужденного против него уголовного дела по статье «Злоупотребление служебными полномочиями, повлекшее тяжелые последствия».

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Автор: Александр Люблинский
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