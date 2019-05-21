Forbes составил рейтинг перспективных россиян моложе 30 лет

Журнал Forbes впервые составил рейтинг самых перспективных россиян моложе 30 лет. Его могут сделать ежегодным.

Всего в списке десять категорий: «Предприниматели», «Финансы и инвестиции», «Управление», «Спорт и киберспорт», «Наука и технологии», «Искусство», «Музыка и кино», «Социальные практики», «Мода и дизайн», «Новые медиа».

При формировании рейтинга учитывались возраст (не старше 30 лет), признание в профессиональной среде, личная конкурентоспособность.

В итоге в рейтинг попали полузащитник российской футбольной сборной Александр Головин, певица Монеточка, блогер Анастасия Ивлеева, управляющий директор «Яндекс. Такси» Даниил Шулейко, учредитель благотворительных магазинов Charity Chop и фонда «Второе дыхание» Дарья Алексеева и другие.

Лонг-лист из ста претендентов формировали эксперты. В топ-30 попали те, кого выбрали жюри и редакция. Кроме того, на сайте Forbes читатели могли проголосовать за кандидатов.