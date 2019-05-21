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10:51   21 Мая 2019
Россия

Forbes составил рейтинг перспективных россиян моложе 30 лет

Forbes составил рейтинг перспективных россиян моложе 30 лет

Журнал Forbes впервые составил рейтинг самых перспективных россиян моложе 30 лет. Его могут сделать ежегодным.

Всего в списке десять категорий: «Предприниматели», «Финансы и инвестиции», «Управление», «Спорт и киберспорт», «Наука и технологии», «Искусство», «Музыка и кино», «Социальные практики», «Мода и дизайн», «Новые медиа». 

При формировании рейтинга учитывались возраст (не старше 30 лет), признание в профессиональной среде, личная конкурентоспособность.

В итоге в рейтинг попали полузащитник российской футбольной сборной Александр Головин, певица Монеточка, блогер Анастасия Ивлеева, управляющий директор «Яндекс. Такси» Даниил Шулейко, учредитель благотворительных магазинов Charity Chop и фонда «Второе дыхание» Дарья Алексеева и другие.

Лонг-лист из ста претендентов формировали эксперты. В топ-30 попали те, кого выбрали жюри и редакция. Кроме того, на сайте Forbes читатели могли проголосовать за кандидатов.

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #сми #forbes #общество

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