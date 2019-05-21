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10:42   21 Мая 2019
Россия

Кабмин упростил процесс получения инвалидности

Кабмин упростил процесс получения инвалидности

Российское правительство приняло постановление, упрощающее процедуру установления инвалидности. Об этом говорится на сайте Кабмина в понедельник, 20 мая. 

«Предусматривается поэтапный переход к обмену необходимыми документами между медицинскими организациями и учреждениями МСЭ (медико-социальной экспертизы) в электронном виде без участия инвалидов», — отмечается в тексте документа.

Отмечается, что освидетельствование проводится по заявлению гражданина, которое подается в бюро МСЭ в письменной форме с приложением направления на МСЭ и других документов.

Также гражданин сможет через Единый портал госуслуг отправить запрос в электронном виде на получение копий акта МСЭ и протокола проведения освидетельствования, а также другие заявление по нему.

В документе также подчеркивается, что не менее 90% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения должны перейти на межведомственное электронное взаимодействие к концу 2021 года.

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Автор: Арсений Аскольский
#кабмин #инвалидность #мсэ

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