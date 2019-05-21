Суд оставил на работе эксперта, проявившего халатность в деле «пьяного» мальчика

Судмедэксперт Михаил Клейменов признанный виновным по статье «халатность» в деле о сбитом насмерть во дворе собственного дома шестилетнем мальчике, в крови которого он «обнаружил» 2,7 промилле алкоголя, был помилован судом и получил разрешение продолжить работать по специальности.

Об этом во вторник 21 мая сообщает телеканал «Царьград» на своем сайте.

Как отмечается, два года назад Михаил Клейменов проводил судебно-медицинскую экспертизу по делу о ребенке, погибшем под колесами автомобиля во дворе своего дома. После того, как в крови ребенка был якобы обнаружен алкоголь, дело приобрело широкую огласку. При повторном проведении анализов алкоголя в крове ребенка не нашли и судмедэксперт Михаил Клейменов стал фигурантом дела о халатности.

Щелковский городской суд признал мужчину виновным, приговорил его к 10 месяцам исправительных работ и отстранил от работы. Однако в окончательном приговоре суд пощадил Клейменова и позволил ему вернуться к работе.