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10:07   21 Мая 2019
Россия

Понятие «отец-одиночка» предлагают узаконить в Совфеде

Понятие «отец-одиночка» предлагают узаконить в Совфеде

Мужчинам, которые воспитали троих и более детей без матери, предлагается досрочно назначать страховую пенсию по старости. Такой проект закона направлен на согласование вице-премьеру Татьяне Голиковой во вторник, 21 мая. 

Автор инициативы — председатель комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Андрей Кутепов. Сенатор также подчеркивает необходимость законодательно закрепить понятие «отец-одиночка», сообщает «Парламентская газета».

Кутепов в письме говорит о несправедливости пенсионного законодательства. Так, для женщин, которые родили и воспитали трех и более детей, закреплена возможность назначения страховой пенсии досрочно. Многодетные отцы-одиночки таким правом воспользоваться не могут. 

Инициатива, направленная Голиковой, устанавливает, что если одинокий отец самостоятельно воспитал пятерых и более детей, он сможет уйти на пенсию в 55 лет. Для мужчин, воспитавших четверых детей, пенсия устанавливается в 61 год, троих — 62 года.

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Автор: Арсений Аскольский
#совфед #пенсии #отец-одиночка

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