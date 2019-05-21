Понятие «отец-одиночка» предлагают узаконить в Совфеде

Мужчинам, которые воспитали троих и более детей без матери, предлагается досрочно назначать страховую пенсию по старости. Такой проект закона направлен на согласование вице-премьеру Татьяне Голиковой во вторник, 21 мая.

Автор инициативы — председатель комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Андрей Кутепов. Сенатор также подчеркивает необходимость законодательно закрепить понятие «отец-одиночка», сообщает «Парламентская газета».

Кутепов в письме говорит о несправедливости пенсионного законодательства. Так, для женщин, которые родили и воспитали трех и более детей, закреплена возможность назначения страховой пенсии досрочно. Многодетные отцы-одиночки таким правом воспользоваться не могут.

Инициатива, направленная Голиковой, устанавливает, что если одинокий отец самостоятельно воспитал пятерых и более детей, он сможет уйти на пенсию в 55 лет. Для мужчин, воспитавших четверых детей, пенсия устанавливается в 61 год, троих — 62 года.