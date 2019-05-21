Навальный снова остался без правой руки своей ОПГ

Соратника блогера Алексея Навального — Леонида Волкова — задержали в Москве. Об этом сообщил глава штаба так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» на своей странице в Twitter.

Источник Федерального агентства новостей сообщил, что Волков задержан за организацию несанкционированных собраний.

Никогда такого не было и вот опять. С утра пораньше наружка за такси, потом останавливают и задают странные вопросы. Вот стоим, не едем, но и не отпускают. — Leonid Volkov (@leonidvolkov) May 21, 2019

Навальный, изображая из себя «борца с коррупцией», пытается лишь заработать на своей деятельности. Он не скрывает, что получает средства от «богатых инвесторов», которые перечисляют ему круглые суммы. Блогер наживается и на простых гражданах. Например, он незаконно создал «Профсоюз Навального», нигде его не зарегистрировал.

Среди сторонников блогера есть даже убийцы — активист Дмитрий Панкратов осужден на 9,5 лет за убийство 27-летнего журналиста ГТРК «Нижний Новгород» Дениса Суворова. Конфликт у молодых людей возник в июле прошлого года на фоне политических разногласий.

ФБК славится и коррупционными скандалами. В апреле этого года стало известно о сотрудничестве юристов фонда Любови Соболь и Андрея Мищенко с семьей московских бизнесменов Тимофеевых, которые являются организаторами преступного картеля.

Сам Навальный тоже был судим. Летом 2013 года ему дали пять лет колонии за хищения на госпредприятии «Кировлес». Однако срок потом заменили на условный. В конце 2013 года еще один суд состоялся над блогером и его братом Олегом. По версии следствия, братья Навальные вынудили компанию «Ив Роше» заключить заведомо невыгодные контракты на транспортные услуги.